Глава «Енергоатому» Петро Котін: Україні життєво важливо відновити контроль над Запорізькою АЕС до зими

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Україні на тлі нещодавніх обстрілів Запорізької АЕС потрібно відновити контроль над нею до зими, а росії — вивести звідти своїх військових і техніку. Охороняти обʼєкт можуть миротворці.

Про це в інтервʼю Reuters заявив глава «Енергоатому» Петро Котін.

Наразі на АЕС перебуває близько 500 російських військовослужбовців з важкою технікою, а територію станції окупанти використовують як базу. Котін сказав, що найкращим рішенням буде саме виведення російських військ та повернення станції під контроль України до зими, а для охорони обʼєкта можна відправити миротворців.

«Їхній план — пошкодити всі лінії від Запорізької АЕС. Після цього її не буде підключено до української енергосистеми. Тому до зимового сезону треба терміново прибрати звідти цих росіян, щоб потім ремонтувати інфраструктуру», — пояснив Котін.

За його словами, під час нещодавніх обстрілів електростанції деякі артилерійські снаряди росіян приземлилися біля сховищ відпрацьованого палива, де стоять 174 контейнери з високорадіоактивним матеріалом.

«Це — найрадіоактивніший матеріал на всій атомній електростанції. Це буде [означати] розподіл [його] навколо цього місця, і тоді у нас буде як радіаційна хмара, а потім погода вирішить, у якому напрямку ця хмара буде рухатись», — заявив Котін.

Також він розповів, що росія хотіла підключити АЕС до своєї мережі, що є технічно складним процесом, який вимагає відокремлення обʼєкта від української системи, перш ніж його можна буде поступово підключити до російської.