NYT: За вибухами на аеродромі у Криму стоять ЗСУ. Удар здійснили «зброєю українського виробництва»

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За вибухами на російському аеродромі біля міста Саки в окупованому Криму стоять Збройні сили України. Для удару використали зброю винятково «українського виробництва».

Про це виданню The New York Times розповів чиновник із Міноборони України.

«Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі бойових дій», — зазначив він.

Чиновник, який спілкувався на умовах анонімності, відмовився називати зброю, з якої завдали удару, однак запевнив, що вона є українською розробкою.