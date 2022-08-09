«Вкотре нагадуємо про небезпеку куріння». Міноборони прокоментувало вибухи у Криму
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство оборони заявило, що не може встановити точну причину вибухів на аеродромі в селі Новофедорівка Сакського району окупованого Криму.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях», — йдеться в заяві.
Там додали, що факт пожежі може бути використаний росією в інформаційній війні. «Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний», — додали в Міноборони.
- 9 серпня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів у районі військового аеродрому, який розташований в селищі Новофедорівка (раніше Саки-4) поблизу міста Саки.
- У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Техніка і військові нібито не постраждали.