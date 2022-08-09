«Енергоатом»: Окупанти отримали план перепідключення ЗАЕС до Криму, це загрожує катастрофою

Новини

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Російський «Росатом» передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму.

Про це повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами персонал «Росатому» передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму, першою передумовою цієї програми є «тяжке пошкодження ліній звʼязку станції з енергосистемою України». Зараз станція працює з однією лінією видачі потужності, що є, за словами Котіна, дуже небезпечним режимом роботи АЕС.

Як пояснив глава «Енергоатому», для того щоб переключити ЗАЕС на Крим, окупантам необхідно повністю знеструмити її та окуповані території на півдні України.

«Саме це прописано у програмі, а після того, як все це гаситься, вони знову починають заживлювати області від підстанції у Джанкої, потім поступово доходити до Каховської та від неї вже заживлювати Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми — вона залишиться на російській частоті», — сказав він.

Водночас період з моменту знеструмлення Запорізької АЕС виявиться для неї найнебезпечнішим, наголосив Котін. «Тому що всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС увімкнуться, і якщо будуть будь-які відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора», — пояснив голова «Енергоатому».

Котін наголосив, що ЗАЕС зараз перебуває за крок від «першої стадії аварії на Фукусімі-1». «На ЗАЕС ми до цієї першої стадії «Фукусіми-1» уже дуже близько, бо там тільки одна лінія. Щойно вона відключиться, станція перейде на дизелі, і після цього все залежатиме від надійності їхньої роботи та достатності того палива, яке там є для дизелів на ЗАЕС», — констатував голова «Енергоатому».