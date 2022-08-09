У кремлі заявили, що майбутнє виробництво Bayraktar в Україні стане ціллю «демілітаризації»

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Речник кремля дмитро пєсков заявив, що завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar, який мають збудувати в Україні, «підпадає під демілітаризацію».

«Факт створення такого обʼєкта, який одразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації — це треба розуміти, лише продовжить, мабуть, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою спеціальної військової операції», — заявив пєсков кремлівським ЗМІ, коментуючи нещодавню заяву посол України в Туреччині Василя Боднара.