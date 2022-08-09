Китай продовжив навчання навколо Тайваню. Тепер Пекін буде відпрацьовувати «операції з блокади та оборони острова»

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Jonathan Kos-Read / Flickr

Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них будуть відпрацьовувати операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова».

Про це пише газета South China Morning Post.

Навчання триватимуть у водах та повітряному просторі навколо Тайваню. Коли саме вони завершаться — Китай не уточнив. Управління морської безпеки Пекіну також випустило навігаційне попередження, що обмежує вхід до східних вод острова у Південно-Китайському морі з 08:00 до 18:00 на три дні, починаючи з сьогоднішнього дня, 9 серпня, коли розпочинаються тренування зі стрільби.

Міністерство закордонних справ Тайваню засудило цей крок, заявивши, що Китай навмисно створює кризу: «Перед обличчям військового залякування, створеного Китаєм, Тайвань не боятиметься і відступатиме, а більш рішуче захищатиме свій суверенітет, національну безпеку та вільний і демократичний спосіб життя».

Президент США Джо Байден відреагував на ці навчання і висловив сподівання, що Китай не перетне межу.