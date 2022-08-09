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У «днр» заявили про смерть одного захисника «Азовсталі». Він нібито помер у СІЗО

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

У так званій «днр» заявили про смерть полоненого захисника «Азовсталі», який нібито помер через «ускладнення хронічних захворювань, викликаних наркотичною залежністю».

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Окупанти заявляють, що померлий був «азовцем» з розвідувального підрозділу «Ведмеді». Він нібито помер у СІЗО.