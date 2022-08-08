У Лівані відмовилися прийняти зерно з українського судна, яке першим війшло з порту Одеси

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UKR_Emb in Lebanon

У Лівані не прийняли зерновий вантаж з України, який першим вирушив з розблокованого Одеського порту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посольство України в Лівані опублікувало фотографію судна Razoni і повідомило, що кінцевий покупець відхилив вантаж через затримку доставки на 5 місяців. Це було перше судно, яке вийшло з українського порту в Чорне море після вторгнення росії. На його борту перебуває приблизно 26 500 тонн кукурудзи. Зараз для цього вантажу шукають іншого покупця в Лівані чи в іншому місці.

Речниця міністерства економіки Лівану заявила, що уряд не причетний до вантажу, оскільки зерно було призначено для приватної компанії. Речник генерального секретаря ООН зазначив, що Організація Об’єднаних Націй також не втручається в те, куди прямують судна, які вирушають з України, оскільки це комерційні рішення.