Пентагон оголосив про нову військову допомогу для України на один мільярд доларів. Що до неї увійде?
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в останній пакет військової допомоги вартістю один мільярд доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
США надішлють Україні:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;
- 20 мінометних систем 120-мм калібру і 20 тисяч снарядів до них;
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- 1 000 протитанкових комплексів Javelin та сотні протитанкових систем AT4;
- 50 бойових машин піхоти;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- вибухівку C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;
- медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перевʼязувальні матеріали та інше обладнання.
Зазначається, що це найбільший разовий пакет військової допомоги від США. Пентагон підкреслює, що пакет передбачає значну кількість видів боєприпасів, зброї та обладнання, які український народ «так ефективно використовує для захисту своєї країни».
- 27 липня міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських бійців в американському військовому госпіталі в німецькому місті Ландштуль.
- 1 серпня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні в розмірі $550 мільйонів. Він включає 75 тисяч одиниць боєприпасів для 155-мм артилерії та нерозкриту кількість додаткових боєприпасів для HIMARS.