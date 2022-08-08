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Пентагон оголосив про нову військову допомогу для України на один мільярд доларів. Що до неї увійде?

Автор:
Олег Панфілович
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Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в останній пакет військової допомоги вартістю один мільярд доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

США надішлють Україні:

Зазначається, що це найбільший разовий пакет військової допомоги від США. Пентагон підкреслює, що пакет передбачає значну кількість видів боєприпасів, зброї та обладнання, які український народ «так ефективно використовує для захисту своєї країни».