ФК «Шахтар» став партнером ініціативи UNITED24. Клуб виставив на продаж цифрову копію «Донбас-Арена»

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Футбольний клуб «Шахтар» став партнером ініціативи для збору коштів UNITED24 і виставив на благодійний продаж цифрову копію поля «Донбас-Арена».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, яке підписало меморандум із клубом.

Спільним проєктом «Шахтаря» та UNITED24 стане програма «Разом за Україну» (Pitch in for Ukraine), головна мета якої зібрати гроші на допомогу країні, продавши віртуальні поля відомих українських стадіонів.

«Будь-хто зможе придбати цифровий піксель і стати одним із співвласником віртуального стадіону. Першим віртуальним полем кампанії стане стадіон «Донбас-Арени». Його цифрова версія містить 154 000 пікселів, які фанати можуть обирати залежно від одного із шести рівнів пожертв. Наприклад, Бронзовий піксель стадіону «Шахтаря» буде коштувати 680 грн», — завили у відомстві.

Пікселі можна буде придбати з 23 серпня на сайті програми «Разом за Україну».

Зібрані кошти будуть спрямовані на програми допомоги дітям від фонду Shakhtar Social, «Медичну допомогу» через UNITED24, гуманітарні проєкти фондів Saving lives та KSE Foundation.

Також під час Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» гратиме у формі з логотипом UNITED24.