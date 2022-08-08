З порту «Південний» уперше від початку російського вторгнення відправилося судно з зерном

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У межах реалізації «зернової ініціативи» вранці 8 серпня з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер SACURA прямує до Італії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту «Чорноморськ» в Нідерланди. На борту обох суден перебуває 60 тисяч тонн агропродукції.

«Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – «Південний». Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції.Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу», – зазначив мініср інфрастуктури Олександр Кубраков.