З порту «Південний» уперше від початку російського вторгнення відправилося судно з зерном
- Автор:
- Софія Телішевська
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У межах реалізації «зернової ініціативи» вранці 8 серпня з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер SACURA прямує до Італії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту «Чорноморськ» в Нідерланди. На борту обох суден перебуває 60 тисяч тонн агропродукції.
«Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – «Південний». Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції.Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу», – зазначив мініср інфрастуктури Олександр Кубраков.
- 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
- На враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агроподукцією.