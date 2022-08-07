Зеленський: Псевдореферендуми на окупованих територіях унеможливлять переговори з росією

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Офіс президента / Telegram

Проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, про які повідомлялося, унеможливить будь-які мирні переговори.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

«Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», — сказав глава держави.

Зеленський також пригрозив відповідальністю всім, хто допомагатиме окупантам у підготовці і проведенні «референдуму».