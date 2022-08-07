Росіяни замінували Херсон перед можливим контрнаступом ЗСУ

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У Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ окупанти замінували критично важливі комунікації.

Про це повідомляє Херсонська ОВА з посиланням на українську розвідку.

«За інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, зокрема газопостачання, електропостачання і водопостачання», — йдеться у повідомленні.

Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі, зазначають в ОВА.