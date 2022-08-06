За добу із сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. ЦАХАЛ у відповідь вдарив з авіації
- Автор:
- Анна Холоднова
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За першу добу військової операції «Світанок» із сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Із них 94 впали в секторі Гази, ще 29 в Середземне море, а дві — біля Тель-Авіва. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила 162 ракети.
Одна з ракет впала у прибережному місті Ашкелон. Ось запис камер відеоспостереження звідти:
Армія Ізраїлю, у свою чергу, завдала авіаудару по Джабалії на півночі сектора Гази. Палестинські ЗМІ повідомляють, що під час удару загинули семеро людей, четверо з яких — діти віком 9—11 років. Ще одному постраждалому 19 років.
Ізраїльський чиновник повідомив журналістам, що Ізраїль вважає вибух у Джабалії невдалим запуском ракети.
За його словами, останній авіаудар у цьому районі Ізраїль завдав приблизно за дві години до смертоносного вибуху, але армія оборони Ізраїлю все одно розгляне цей інцидент.
В армії оборони Ізраїлю також заявили, що ліквідували ще одного лідера «Ісламського джихаду» в секторі Гази. Терорист Халед Мансур загинув під час авіаудару по місту Рафах.
Раніше міністр фінансів Авігдор Ліберман заявив, що Ізраїль припинить свою військову кампанію проти «Ісламського джихаду» в секторі Гази лише тоді, коли терористи припинять ракетні обстріли Ізраїлю.
«Якщо «Джихад» оголосить, що припиняє вогонь, ми також припинимо вогонь», — сказав Ліберман каналу 12 News.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочалося загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсіра аль Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера. Представник військ Ізраїлю Ран Кочав заявляв, що операція «Світанок» триватиме тиждень.