Поліція Косова заявила про обстріл на кордоні з Сербією
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- Анна Холоднова
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Поліція частково визнаного Косова заявила, що невідомі обстріляли її підрозділ під час патрулювання озера на кордоні з Сербією. Через ці постріли ніхто не постраждав.
Об 11:25 за місцевим часом, коли поліцейські Косова на катері патрулювали озеро, невідомі здійснили 10 пострілів у їхній бік. Це озеро має дві різні назви: Уджман — в Косово і Газиводе — в Сербії.
«Постріли були послідовні з іншого краю озера і влучили біля поліцейського човна. У результаті жодна людина не постраждала», — зазначили правоохоронці Косова.
Також вони повідомили, що продовжують огляд місцевості та розслідування цієї події.
- 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію осіб із сербськими документами — це і спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки з сербською реєстрацією, номери також треба було обміняти на косовські.
- Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документів. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які й протестували серби.