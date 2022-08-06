ЗМІ: російські олігархи використовували лазівку в британських законах для обходу санкцій

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Російська служба BBC

Журналісти російської служби BBC та Finance Uncovered дізналися, як російські олігархи, наближені до президента рф володимира путіна, скористалися лазівкою в британському законодавстві, щоб обійти західні санкції.

За даними розслідувачів, олігархи Аркадій та Борис Ротенберги використовували тип компаній, від яких британський закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників.

Це англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). У британському уряді раніше визнавали, що їх іноді використовують для злочинних цілей.

У 2016 та 2017 роках уряд Великої Британії запровадив нові правила, за якими майже всі британські компанії зобовʼязані назвати своїх справжніх власників. Однак ELP під дію цих нових законів не потрапили.

Одна з таких компанія Sinara Company LP була створена в січні 2017 року. Вона нібито займалася туризмом і продажем квитків. Юридична адреса компанії була в Лондоні.

Від липня 2017 року по червень 2018 року компанія відправила 14 електронних переказів на загальну суму $133 тисячі консультанту з мистецтва. У звіті комітету Сенату США йдеться, що ця людина «сприяла покупкам для Ротенбергів».

Компанія Sinara Company LP закрилася у 2019 році. За законодавством Великої Британії її справжніх власників розкривати не треба.

«Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з росії, а потім витрачати їх на свій розсуд», — заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

Журналісти російської служби BBC намагалися звʼязатися з Ротенбергами з цього питання, але відповіді не отримали.