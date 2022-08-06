Окупанти активно готуються до «референдуму» на Херсощині. Пенсіонерам пропонують гроші, а дітей кличуть у Крим
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Окупанти розгорнули активну підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до росії та «опрацьовують» місцеве населення.
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
Для організації «референдуму» шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди. Також активно перевіряють будинки і квартири, які розташовані в радіусі кілометра від місць його проведення.
За розповідями місцевих жителів, окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 тисяч рублів (12 тисяч гривень). Натомість росіяни вимагають персональні дані. Так звані «виплати» приносять людям, які раніше отримували пенсію «Укрпоштою».
Крім того, окупанти рекламують вступ до захоплених вишів — молоді обіцяють нібито безкоштовне навчання. Дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи й окупованого Криму.
Через відмову місцевих співпрацювати окупантам бракує кадрів, тому залучають на роботу спеціалістів із росіі. Зокрема, анонсують переїзд 100 медиків, які працюватимуть у лікарнях Херсонщини.
- У липні ЗМІ повідомляли, що в росії поспішають провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України до середини вересня. Їх хочуть провести до 15 вересня, щоб потім путін зміг приєднати їх до росії.
- СБУ повідомляла, що викрила плани росії щодо приєднання окупованих регіонів України. Для проведення так званого волевиявлення окупанти планують задіяти проросійську організацію з назвою «донецька республіка». Раніше вона діяла лише в «днр», але зараз географію її діяльності розширюють, а назву змінять — найімовірніший варіант «большая россія».
- У серпні СБУ перехопила документи окупантів про «референдум» на Херсонщині. Там плануються пікети та 20 «виборчих комісій».