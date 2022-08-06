Британська розвідка прогнозує нову фазу війни — запеклі бої розгорнуться на лінії фронту Херсон — Запоріжжя

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За оцінками британської розвідки, найближчим часом основним театром бойових дій в Україні буде лінія фронту Херсон — Запоріжжя, протяжність якої становить приблизно 350 кілометрів. Прогнози засновані на активності військ рф на цьому напрямку — окупанти перекидають туди значну кількість сил і техніки.

«Російські війська майже точно скупчуються на півдні, або очікуючи контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншої техніки продовжують рухатися з Донбасу на південний захід», — ідеться у зведенні розвідки.

Окупанти перекидають сили з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини рф через Кримський міст до окупованого півострова. У Криму вже помічена тактична група росіян чисельністю до тисячі осіб. Ще одну групу перекинули до Криму 2 серпня. Їх, найімовірніше, відправлять на Херсонщину.

ЗСУ тим часом, за даними розвідки, ударами «обрізають» логістичні шляхи росіян, руйнують переправи, знищують склади та залізничні вузли.