Twitter заперечив заяву Ілона Маска про те, що його обманули
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Twitter у суді штату Делавер відкинула заяви Ілона Маска про те, що його обманули задля підписання угоди про придбання соцмережі.
Про це пише Reuters.
У Twitter зазначили, що це «неправдоподібно та суперечить фактам».
Маск висловив ці претензії в зустрічному позові, поданому 29 липня.
«За словами Маска, його — мільярдера-засновника кількох компаній, якого консультували банкіри та юристи Волл-стріт — обманув Twitter, щоб підписати угоду про злиття на суму $44 мільярди. Ця історія настільки ж неправдоподібна та суперечить фактам, як це звучить», — йдеться у заяві, яку оприлюднив Twitter.
Маск також звинуватив Twitter у зусиллях, спрямованих на те, щоб приховати справжню кількість своїх користувачів, оскільки ринок різко впав.
Представники соцмережі у відповідь зазначили, що Маск не «надав жодного доказу» цих «необґрунтованих звинувачень».
Суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска, в якому компанія вимагає зобовʼязати бізнесмена завершити її покупку.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 8 липня, він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов.