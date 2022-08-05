Опитування: Майже три чверті українців вважають себе православними, з УПЦ МП себе повʼязують лише 4%
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Видавництво «Основи»
Майже три чверті українців вважають себе православними.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Православними себе вважають 72% опитаних. З них при цьому 54% назвали себе вірянами Православної церкви України, 14% — не віднесли себе до конкретного патріархату, а 4% респондентів заявили про звʼязок з УПЦ московського патріархату.
Окрім православних, 10% опитаних назвали себе атеїстами, 8% — греко-католиками. Інші релігії та конфесії називалися рідше.
Опитування проводили 6—20 липня методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2 000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих територій).
В інституті підкреслили, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.
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