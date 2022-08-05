Південна Корея запустила на Місяць апарат. Країна стане сьомим дослідником супутника Землі

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Південна Корея запустила на Місяць автоматичну станцію Korea Pathfinder, яка буде досліджувати супутник Землі, випробовувати космічні інтернет-технології та шукати місце для посадки майбутніх корейських апаратів.

Korea Pathfinder запускали ракетою SpaceX Falcon 9 зі станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. 678-кілограмовий апарат вийде на орбіту Місяця у грудні, перш ніж почати річну спостережну місію. Таким чином Південна Корея стане сьомим дослідником Місяця.

Країна прагне відправити зонд на Місяць до 2030 року і приєднатися до девʼяти країн-учасниць проєкту Artemis, підсумком якої має стати висадка людей.