З портів Одеси та Чорноморська вийшов перший караван з українським продовольством

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З портів Одеси та Чорноморська в напрямку морського гуманітарного коридору вирушив перший караван з українським продовольством.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Ще три судна з українським зерном вийшли з порту Одеси.

На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччині, Великої Британії та Ірландії.

Кубраков заявив, що Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць, або 3 мільйони тонн і більше агропродукції щомісяця з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».