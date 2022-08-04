У Німеччині знову відбудеться фестиваль «Октоберфест». Його не було два роки через коронавірус

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Associated Press

Щорічний німецький фестиваль «Октоберфест» у Мюнхені нарешті відбудеться цієї осені. Його скасували два роки тому через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

«Візн [місцева назва великої галявини, де проводять світкування] відбудеться», — сказав журналістам керівник фестивалю Клеменс Баумґартнер.

За його словами, популярний пивний фестиваль у Баварії пройде без будь-яких коронавірусних обмежень. Він почнеться 17 вересня і закінчиться 3 жовтня — у Національний день Німеччини.

«Він відбудеться таким, яким ми його знали у 2019 році, а не інакше», — додав Баумґартнер.

В «Октоберфесті» візьмуть участь 487 пивоварень, ресторанів, рибних і мʼясних грилівень та продавців вина. Заклади працюватимуть навіть довше, ніж раніше. Перші пивні намети відкриватимуться о 09:00 та закриватимуться о 22:30. Останні замовлення прийматимуть о 21:30.