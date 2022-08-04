Китай почав масштабні військові навчання довкола Тайваню. Острів майже заблокований
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Китайські військово-морські сили разом з ударною авіацією і ракетними військами почали масштабні військові навчання довкола Тайваню, які триватимуть до 7 серпня, за офіційною заявою КНР.
Про це пишуть Global Times і The Guardian.
Навчання почалися на наступний день після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, який викликав різку критику з боку КНР. Армія Китаю перекрила шість зон навколо Тайваню для навчань, деякі з них розташовані майже впритул до важливих тайванських портів. Самі ці маневри дуже схожі на відпрацювання вторгнення на острів.
У навчаннях із бойовими стрільбами задіяні далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, винищувачі J-20, бомбардувальники H-6K, есмінці Type 052D, корвет Type 056A та інша техніка. Уперше буде застосована гіперзвукова ракета DF-17, яку називають «вбивцею авіаносців».
Армія Тайваню у цей час перебуває в бойовій готовності та стежить за маневрами. Офіційні особи Тайваню заявляють, що Китай фактично взяв країну у блокаду.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі офіційно прибула на Тайвань 3 серпня. Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. У Китаї її візит вже назвали «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності».
- Візит Пелосі супроводжувався напругою в регіоні. Війська Китаю стягнули сили навколо Тайваню. Війська останнього приведені в посилену бойову готовність до 4 серпня.
- 4 серпня Пелосі покинула Тайвань, а Китай запровадив низку санкцій.