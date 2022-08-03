Reuters: В Італії арештували понад €141 мільйон архітектора, який спроєктував «палац путіна»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Twitter / Штаб Навального
Податкова поліція Італії арештувала активи на суму понад €141 мільйон. Вони належать архітектору, який спроєктував розкішний маєток на березі Чорного моря в росії, який, ймовірно, належить президенту росії володимиру путіну.
Про це пише Reuters.
Представники податкової поліції заявили, що арештували активи «відомого професіонала» в італійському місті Брешія через ймовірні податкові правопорушення. Правоохоронці відмовилися назвати журналістам імʼя цієї людини.
За даними джерел Reuters, активи належали Ланфранко Чирілло, який спроєктував маєток на березі Чорного моря біля Геленджика, який відомий як «палац путіна».
Адвокат Чирілло не відповів на журналістський запит Reuters.
У квітні в інтервʼю італійському телебаченню Чирілло сказав, що саме він спроєктував будівлю, але її замовила приватна група, і він не мав жодних справ з володимиром путіним.
- 19 січня 2021 року Олексій Навальний, який зараз сидить у колонії в росії, опублікував розслідування про «палац путіна» як «найбільший хабар путіну». Палац розташований у Краснодарському краї, в місті Геленджик, його площа становить 17 691 кв. м, а територія маєтку за площею дорівнює 39 князівствам Монако. Вартість маєтку оцінюють у 100 мільярдів рублів (понад $13,5 мільярда). На території маєтку є церква, чайний будиночок площею 2 500 кв. м, підземний льодовий палац і тунель з виходом до моря. Поруч розташовані виноградники, шато й устрична ферма. Розслідувачі заявляли, що палац будується і утримується коштом двох державних компаній — «Роснефть» і «Транснефть» (обидві очолюють найближчі друзі путіна ігор сечін і микола токарєв).
- 20 січня 2022 року у річницю публікації свого розслідування команда Олексія Навального опублікувала 479 реальних фото «палацу путіна».