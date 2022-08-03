Телескоп «Джеймс Вебб» зняв сяюче Колесо Воза. Hubble не зміг цього зробити
- Автор:
- Софія Телішевська
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Космічний телескоп Джеймс Вебб сфотографував галактику Колесо Воза та дві менші галактики-компаньйонки на тлі багатьох інших.
Про це повідомляє NASA.
Колесо Воза розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Скульптора і є вкрай рідкісним видовищем.
Її зовнішній вигляд, що нагадує колесо, сформувався в результаті високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою, що не видно на цьому зображенні.
Зіткнення галактичних масштабів викликають каскад різних, дрібніших подій між залученими галактиками.
У NASA зазначили, що інші телескопи, у тому числі космічний телескоп Hubble, намагалися дослідити Колесо Воза, але безуспішно, оскільки галактика прихована практично непроникним шаром пилу.
Телескоп Вебб, з його здатністю виявляти інфрачервоне світло, відкрив дослідникам нове розуміння природи Колеса воза.
Останні знімки наводять на припущення, що Колесо Воза до зіткнення, мабуть, було спіральною галактикою, і надалі воно продовжить трансформуватися.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило у космос найдорожчий за всю історію телескоп — апарат імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів. Його відправили на відстань 1,5 млн км від Землі — до точки L2. Там він дозволить людству набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- Пізніше в NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.
- 12 липня 2022 року у США показали перше інфрачервоне зображення з телескопа «Джеймс Вебб». У презентації брав участь президент США Джо Байден.