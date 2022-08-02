У Японії створили літні костюми для котів та собак. У них вбудовані вентилятори, щоб тварини не перегрівалися у спеку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters
Японський виробник одягу спільно з ветеринарами створив спеціальні костюми для тварин, щоб полегшити їм життя у спеку.
Про це пише Reuters.
Пристрій складається з вентилятора вагою 80 г та працює від батарейок. Він прикріплений до сітчастого костюма та обдуває тіло тварини повітрям.
Вбрання для тварин придумала президент бренду для вагітних Рей Удзава, коли побачила, як її чихуахуа страждає через літню спеку. Костюм доступний у пʼяти різних розмірах і коштує $74.
Винахідниця уже отримала близько 100 замовлень від власників домашніх улюбленців.
- Цього літа Японія потерпає від найсильнішої з 1875 року спеки — хвилі тепла стали більш частими, інтенсивнішими і тривають довше через зміну клімату.
- І не тільки Японія. Температура у світі в червні 2022 року була на 0,31 °C вищою за середні показники у 1991—2020 роках. Це зробило цей місяць третім найспекотнішим за історію спостережень.