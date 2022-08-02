Верховний суд росії визнав «Азов» «терористичною організацією»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховний суд росії визнав полк «Азов» терористичною організацією.

Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Діяльність «Азова» заборонена на території росії. Засідання проходило в закритому режимі. Із відповідним позовом до суду ще у травні звернулася генпрокуратура рф. Згодом засідання суду ще двічі відкладали на прохання відомства.