Верховний суд росії визнав «Азов» «терористичною організацією»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
Верховний суд росії визнав полк «Азов» терористичною організацією.
Про це повідомляє російське видання «Медуза».
Діяльність «Азова» заборонена на території росії. Засідання проходило в закритому режимі. Із відповідним позовом до суду ще у травні звернулася генпрокуратура рф. Згодом засідання суду ще двічі відкладали на прохання відомства.
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