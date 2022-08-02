Розвідка: Україна не отримала офіційних списків полонених, які загинули в Оленівці

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Україна досі не отримала офіційних списків військовополонених, які загинули в Оленівці, заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відразу звернувся до рф щодо надання списків загиблих і поранених унаслідок цього теракту, який було вчинено окупантами, а також щодо повернення тіл загиблих українських захисників. Офіційних відповідей в рамках міжнародного права, Женевської конвенції росіяни досі не надали», — розповів він в ефірі національного телемарафону.

Юсов додав, що зараз у наявності лише опубліковані в мережі списки загиблих від росіян, але немає підстав їм довіряти. Він каже, аргументація російської сторони щодо повернення тіл безпідставна. Слова росіян про повернення загиблих після «розслідування» — це затягування часу, оскільки таке «слідство» може тривати місяці або роки.

«Поки що росія не поводиться як країна, яка хоче довести свою непричетність до цього злочину», — зазначив він.

Окремо Юсов наголосив, що Україна також наполягає на поверненні військовополонених, які зазнали поранень унаслідок вибуху в Оленівці.