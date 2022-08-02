Розвідка: Україна не отримала офіційних списків полонених, які загинули в Оленівці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна досі не отримала офіційних списків військовополонених, які загинули в Оленівці, заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
«Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відразу звернувся до рф щодо надання списків загиблих і поранених унаслідок цього теракту, який було вчинено окупантами, а також щодо повернення тіл загиблих українських захисників. Офіційних відповідей в рамках міжнародного права, Женевської конвенції росіяни досі не надали», — розповів він в ефірі національного телемарафону.
Юсов додав, що зараз у наявності лише опубліковані в мережі списки загиблих від росіян, але немає підстав їм довіряти. Він каже, аргументація російської сторони щодо повернення тіл безпідставна. Слова росіян про повернення загиблих після «розслідування» — це затягування часу, оскільки таке «слідство» може тривати місяці або роки.
«Поки що росія не поводиться як країна, яка хоче довести свою непричетність до цього злочину», — зазначив він.
Окремо Юсов наголосив, що Україна також наполягає на поверненні військовополонених, які зазнали поранень унаслідок вибуху в Оленівці.
- У ніч на 29 липня в колонії в Оленівці стався вибух. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища.
- Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- За даними української сторони, вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників.
- 1 серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що росіяни нібито готові повернути тіла загиблих в Оленівці «після завершення розслідування».