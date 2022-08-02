На кордоні Сербії та Косова ситуація нормалізувалася: зникли барикади й відновився рух

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

На кордоні Сербії та частково визнаного Косова відновили рух на пунктах пропуску — після того як його заблокували барикадами косовські серби.

Про це увечері 1 серпня повідомило сербське державне телебачення PTC.

Барикади простояли 26 годин. Зараз же нормалізовано рух на пунктах пропуску «Яриньє» та «Мердар».

На вимогу США столиця частково визнаної Республіки Косово Приштина відклала на 30 днів реалізацію свого рішення про перереєстрацію машин та введення окремих документів замість сербських. ЄС вже запросив Белград та Приштину на зустріч у Брюсселі.

31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію осіб із сербськими документами — це і спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки із сербською реєстрацією, номери також треба було обміняти на косовські. Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документи. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які і протестували серби.