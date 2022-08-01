Генпрокурор Андрій Костін: Вибух в Оленівці могла спричинити російська термобарична зброя — це попередній висновок

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Росія вдарила по колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області із термобаричної зброї — це попередній висновок міжнародних експертів.

Про це в етері телемарафону 1 серпня заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Мені доповідають кожні 3 години щодо того, що відбувається у цьому провадженні. Наразі ми залучили до цієї справи міжнародних експертів. Їхні попередні висновки говорять про те, що причиною або способом вбивства була термобарична зброя — це попередні висновки кількох міжнародних експертів. Це, беззаперечно, не ракетний обстріл — у цьому вони [експерти] переконані», — заявив Костін.

Що стосується конкретних осіб, які стоять за цим терактом, то слідчі дії тривають, але це питання є складнішим. Пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди про нібито підрив будівлі ракетними системами типу HIMARS.

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Термобаричні боєприпаси є одними з найбільш ефективних в умовах укріплених районів та боїв у місті. Вони мають надзвичайну руйнівну силу, яка формується завдяки високій температурі «вогняної хмари» та надлишковому тиску.