Генпрокурор Андрій Костін: Вибух в Оленівці могла спричинити російська термобарична зброя — це попередній висновок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Росія вдарила по колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області із термобаричної зброї — це попередній висновок міжнародних експертів.
Про це в етері телемарафону 1 серпня заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
«Мені доповідають кожні 3 години щодо того, що відбувається у цьому провадженні. Наразі ми залучили до цієї справи міжнародних експертів. Їхні попередні висновки говорять про те, що причиною або способом вбивства була термобарична зброя — це попередні висновки кількох міжнародних експертів. Це, беззаперечно, не ракетний обстріл — у цьому вони [експерти] переконані», — заявив Костін.
Що стосується конкретних осіб, які стоять за цим терактом, то слідчі дії тривають, але це питання є складнішим. Пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди про нібито підрив будівлі ракетними системами типу HIMARS.
Термобаричні боєприпаси є одними з найбільш ефективних в умовах укріплених районів та боїв у місті. Вони мають надзвичайну руйнівну силу, яка формується завдяки високій температурі «вогняної хмари» та надлишковому тиску.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища.