На третій день після одужання Джо Байден отримав позитивний тест на COVID-19

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Тест на коронавірус президента США Джо Байдена знову показав позитивний результат. Ще три дні тому він був негативним.

Про це Джо Байден повідомив у Twitter.

«Друзі, сьогодні я знову отримав позитивний результат на COVID. Це трапляється з малою кількістю людей. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватись заради безпеки всіх навколо. Я все ще працюю і скоро повернуся», — написав Байден.

Через це Байден скасує дві заплановані поїздки.