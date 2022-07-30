Ненсі Пелосі розпочала азійське турне. Вона може відвідати Тайвань, але Китай погрожує збити її літак
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg via Getty Images
Очільниця Палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне азійськими державами. До її маршруту входять Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур, які вважаються союзниками США проти Китаю.
Крім того, існує ймовірність, що Пелосі відвідає Тайвань, але Китай не вітає таке рішення і погрожує завдати військового удару по Тайваню.
Вашингтон відреагував на це та відправив до Південно-Китайського моря свою ескадру на чолі з авіаносцем «Рональд Рейган». А китайці наголосили, що як тільки американська авіаносна група ввійде в суверенні води Китаю, її знищать, зокрема за допомогою ядерної зброї.
Зі свого боку Тайвань підняв у повітря винищувачі та розгорнув в аеропорту «Таоюань» системи ППО. Китай, який проводить військові навчання поблизу острова, закрив Тайванську протоку та перемістив техніку до провінції, яка розташована всього в 180 кілометрів від Тайваню.
Напередодні лідери США та Китаю попередили одне одного щодо Тайваню під час телефонної розмови, яка тривала понад дві годин. Байден сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що США рішуче виступають проти будь-яких односторонніх кроків щодо зміни статусу острова, а Сі Цзіньпін закликав Байдена дотримуватися принципу єдиного Китаю, попередивши, що «хто грає з вогнем, той обпечеться».
- Армія Китаю протягом останніх трьох років активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо США визнають незалежність острова.
- 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.