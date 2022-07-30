Омбудсман Лубінець хоче особисто відвідати колонію в окупованій Оленівці, де тримають українських полонених
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Косарєв Олександр / УНІАН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець хоче особисто відвідати колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули близько 50 українських військовополонених. Він наголошує, що вибух в Оленівці — це воєнний злочин.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Я не просто готовий — я вимагаю, щоб мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину», — заявив Лубінець.
За його словами, наразі представники України можуть лише аналізувати ті фото та відео, які є в публічному доступі. Він підкреслює, що всі вони не мають доказів обстрілу колонії.
«Думаю, що всі військові експерти в один голос скажуть, що це в принципі неможливо, якби в барак влучила будь-яка ракета. Так само не постраждали якимось, напевно дивом, російські військові, які там були. Жоден працівник цієї виправної установи теж не постраждав», — пояснив він.
Зараз Україна вимагає від міжнародних інституцій, які гарантували вихід українських військових із «Азовсталі», щоб ті гарантували безпеку полонених і повернення їх додому шляхом обміну. Так само Україна вимагає надати омбудсману доступ до колонії в Оленівці.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО.