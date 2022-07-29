Червоний Хрест подав запит на інспектування колонії в Оленівці

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Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відправили запит, щоб потрапити в колонію Оленівки, де внаслідок вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені.

Про це повідомив фахівець зі звʼязків із громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко в коментарі «Суспільному».

«Ми, звісно, знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше надати доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось із тих людей, які там перебувають, потребуює нашої допомоги», — сказав він.

За його словами, Червоний Хрест буде коментувати ситуація лише після того, як представники організації спершу проінспектують колонію, а потім повернуться на безпечну територію.

«Родичі можуть звертатися на гарячу лінію, щоб зʼясувати долю конкретної людини. Якщо вони повідомляють імʼя та прізвище цієї людини і у нас буде відповідна інформація, то ми спробуємо їм про це сказати. На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити», — сказав представник МКЧХ.

Також Червоний Хрест запропонував свою підтримку в евакуації поранених і надав медичне приладдя, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.