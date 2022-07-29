Українська військова розвідка: Убивство військовополонених в Оленівці влаштували найманці «ПВК Вагнера»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Російські найманці з «ПВК Вагнера» стоять за вибухом у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Вибух вони здійснили за вказівкою власника «ПВК» – «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
Про це заявила українська військова розвідка 29 липня.
Головна мета теракту, за даними розвідки, — приховати факти тотального розкрадання коштів, які виділили на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «обʼєкт» мала прибути комісія з москви, щоб перевірити витрати коштів та умови утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, проблему вирішили шляхом знищення приміщення — разом із військовополоненими.
Ще одна мета теракту — збільшити соціальну напругу в Україні. «Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі героїв «Азовсталі», на думку авторів сценарію теракту, смерть захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні», — додали в розвідці.
Україна вимагає негайно допустити представників України на місце подій, щоб вивчити ситуацію та проконтролювати умови утримання полонених українських оборонців.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО.