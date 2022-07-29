Радник голови ОП відреагував на відео росіян з кастрацією українського військовополоненого

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на відео російських військових, які провели полоненому українському воїну кастрацію канцелярським ножем.

«Все, що треба розуміти світу: росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо», — написав він у Twitter.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував на це відео. Він закликав Захід дати Україні ракети великої дальності ATACMS і сучасні танки, щоб «покласти край цьому злочину проти людства».

Він додав, що російські воєнні злочини в Україні є «образою для всього людства».