Foreign Policy: Буркіна-Фасо може стати наступною країною, де діятиме «ПВК Вагнера»

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Пресслужба СБУ

Буркіна-Фасо може стати наступною територією, де діятиме «Приватна військова компанія Вагнера».

Про це пише Foreign Policy.

Представники американської розвідки вважають, що золоті копальні Буркіна-Фасо, недавній переворот, відсутність безпеки можуть зробити країну головною мішенню для бойовиків. До того ж «ПВК Вагнера» вже діє у сусідній Малі.

25 січня у Буркіна-Фасо стався військовий переворот. Армія скинула президента, захопила органи влади та закрила кордони. Вони зазначили, що затримали президента Роша Каборе та призупинили дію конституції країни. Причинами перевороту військові назвали погіршення ситуації з безпекою, зокрема неспроможність президента обʼєднати країну та протистояти поширенню радикального ісламізму.

Джерела видання також розповіли про послуги (крім перекидання в країну найманців), які можуть надати політично нестабільній державі структури, які повʼязують із «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним. Вони можуть зайнятися формуванням громадської думки у соцмережах, проведенням виборів та пропагандою.

Деякі експерти вважають, що росія навмисно намагається отримати зиск зі зростаючих антифранцузьких настроїв у Сахелі, напівзасушливій смузі землі, яка простягається через Африку від Мавританії на заході до Судану на сході. У березні хвиля регіональних протестів проти військової присутності Франції в Сахелі охопила низку країн, зокрема Малі, Нігер, Чад і Буркіна-Фасо.

«Немає сумніву, що в цих країнах відбувається свого роду кампанія російського впливу, яка служить ряду цілей», — заявив Камерон Хадсон, експерт із американо-африканських відносин.

Росія останніми роками посилює свій вплив Африку. За повідомленнями ЗМІ, бійці «ПВК Вагнера» ​​присутні в Малі, ЦАР, Лівії та Судані. За надання військової підтримки група отримує доступ до прибуткових концесій на природні ресурси. При цьому найманців із «ПВК Вагнера» неодноразово звинувачували у порушеннях прав людини та вбивствах мирних жителів.