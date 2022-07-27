Головні події 27 липня: ЗСУ звільнили два села на Херсонщині та вдарили по Антонівському мосту

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ЗСУ звільнили та зачистили села Андріївка і Лозове, що на Херсонщині. Оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація завдала чотирьох ударів по опорних пунктах росіян в районі Андріївки, Білогірки та Благодатного, що дозволило вибити окупантів з двох сіл.

Після ударів по Антонівському мосту біля Херсону пересуватися ним стало неможливо. Сам міст поки не зруйнований. ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи ворога. Окупанти підтвердили удари по Антонівському мосту, але стверджують, що він не знищений. Це заявив колаборант кирило стремоусов, якого росіяни призначили головою проросійської адміністрації. При цьому в самій адміністрації кажуть, що ППО нібито збила всі українські ракети.

Війська росії зранку вдарили ракетами із систем С-300 по Індустріальному району Харкова. Також окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА. По Нікопольському району ворог двічі ударив із «Градів». У Марганці поранень зазнала 54-річна жінка. Пошкоджені вісім пʼятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

У Чугуєві Харківської області рятувальники завершили роботи на місці зруйнованого Будинку культури, що тривали три доби. Рятувальники дістали з-під завалів тіла всіх загиблих — чоловіка і двох жінок. Врятували з-під завалів чотирьох людей.

Російські окупанти розгортають підготовку до свого псевдореферендуму в Луганській області: друкують пропагандистські матеріали, залучили агітаторів і привозять із росії контролерів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон № 7414, який забороняє колекторам приходити до учасників бойових дій та їхніх сімей, повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

Уряд Чехії погодився на прохання Словаччини патрулювати її небо. Це дозволить словакам передати свої бойові літаки Україні.

Уряд Німеччини дав дозвіл на продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Міністр економіки Роберт Хабек ще 13 липня дозволив німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann поставити ці гаубиці Україні. 100 самохідних гаубиць коштуватимуть €1,7 мільярда. KMW планує негайно почати виробництво гаубиць, проте поки невідомо, коли перші Panzerhaubitze 2000 поїдуть в Україну. Виробництво всіх 100 гаубиць розраховане на кілька років.

Приблизно 84% українців не готові на територіальні поступки заради завершення війни проти росії. Навіть якщо через це бойові дії триватимуть значно довше та буде загроза існуванню України. 73% опитаних вважають, що справи у країні рухаються у правильному напрямку, 12% дотримуються протилежної думки, ще 15% не змогли відповісти.