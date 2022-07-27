«Наші танки — найгірші в Європі». Глава МЗС Німеччини каже, що країна не готувалася до війни

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтервʼю «Радіо Свобода» заявила, що її країна жила «без очікувань війни у Європі», через що запаси німецької армії є застарілими.

«Ми думали та вірили, що Європа житиме в мирі, а тому менше коштів витрачали на власну військову оборону. [...] Ми думали, що більше ніколи не будемо використовувати танки. Я маю на увазі наші військові танки — найгірші в Європі, які ви можете собі уявити. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які б мали бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони», — сказала Бербок.

Вона також нагадала, що Німеччина постачає Україні сучасну зброю, зокрема артилерію.

Німеччина має на озброєнні танки Leopard 1 (з 1965 року) та їхню оновлену версію Leopard 2 (з 1979-го). Україні ж можуть поставити Leopard 1A5 — це пʼята модернізація «Леопардів» першої серії, що була зроблена у 1987 році.