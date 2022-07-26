«Харківські угоди»: суд оголосив у розшук двох міністрів часів Януковича

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд оголосив у розшук ексміністрів часів Януковича Олександра Лавриновича та Костянтина Грищенка, яким оголосили підозру у державній зраді за підготовку «Харківських угод».

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Також слідчі ДБР планують звернутись до суду щодо заочного арешту Лавриновича та Грищенка. Фігуранти перебувають за кордоном.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою з Януковичем та премʼєр-міністром Миколою Азаровим свідомо завдали шкоди суверенітету України, пішовши на навʼязані президентом рф дмитром медведєвим кроки.

«Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній премʼєр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави-агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році», — сказано у повідомленні.

Згадані колишні міністри брали участь у підготовці проєкту цієї угоди, зокрема готували розпорядження Кабміну про схвалення та проєкт закону про ратифікацію угоди.