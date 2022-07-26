Країни ЄС погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу

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Країни Євросоюзу погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу на 15%. План мають затвердити сьогодні на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.

Про це пише DW.

Мета плану — знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з росії. За даними ЗМІ, план передбачає скорочення споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року і встановлює цільові показники щодо економії споживання газу з високими барʼєрами. Крім того, план передбачає можливість оголошення тривоги у разі масштабного дефіциту газових постачань.