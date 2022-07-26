Країни ЄС погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Країни Євросоюзу погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу на 15%. План мають затвердити сьогодні на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.
Про це пише DW.
Мета плану — знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з росії. За даними ЗМІ, план передбачає скорочення споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року і встановлює цільові показники щодо економії споживання газу з високими барʼєрами. Крім того, план передбачає можливість оголошення тривоги у разі масштабного дефіциту газових постачань.
- Минулого тижня Європейська комісія запропонувала надзвичайний план, який вимагає від кожної країни зменшити споживання газу на 15% з серпня до березня, у разі подальшого скорочення постачання палива.
- З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії, але до рф вона досі не доїхала.
- 21 липня рф відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях.
- А 25 липня «Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік», скоротивши постачання газу до 20% від потужності магістралі.