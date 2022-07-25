«Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни «Північного потоку»

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

«Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни Siemens на станції «Портова» газопроводу «Північний потік». Про це компанія повідомила 25 липня.

Турбіну зупинили «у звʼязку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту». Таким чином, постачання російського газу по трубі скоротяться до 20% від потужності магістралі (до 33 мільйонів кубічних метрів).

Минулого тижня путін пояснював, що приблизно 26 липня одна з двох турбін, що продовжують працювати, повинна також вирушити на регламентний ремонт, тобто без турбіни з Канади працюватиме тільки один агрегат.