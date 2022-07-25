Росія планує відновлювати Маріуполь до 2040 року. Є 4 варіанти щодо «Азовсталі»

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Росіяни планують відновлювати Маріуполь у три етапи — до кінця 2022 року, з 2023 по 2025 і до 2040.

Журналісти проєкту «Радіо Свобода» «Донбас Реалії» отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України «Концепцію майстер-плану розвитку міста», яку створили у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства росії.

Згідно з цим документом, на першому етапі росіяни планують відновити життєво необхідну інфраструктуру, а також «особливу увагу приділено зоні розміщення кладовища» — для нього рекомендують використати територію аеропорту.

До 2025 року хочуть побудувати житло та відновити інженерну та транспортну інфраструктуру, а заодно збільшити кількість населення на 50 тисяч.

А у 2040 році очікують відновлення «бюджетної ефективності та економічної самодостатності територій міста». Крім того, у планах росіян — будівництво залізниці Волноваха — Маріуполь і формування «міжнародного транспортного коридору», тобто траси через Маріуполь на Крим і Одесу.

Є у росіян плани і на завод «Азовсталь». У «Концепції» є чотири варіанти — відновлення виробництва, створення якогось суспільно-ділового майданчика і два сценарії будівництва парку. Найдорожче у російському уряді оцінили саме відновлення виробництва — майже 300 мільйонів рублів. Суспільно-діловий майданчик на місці «Азовсталі» коштуватиме 78 мільйонів рублів, один з варіантів парку обійдеться майже 72 мільйони рублів, а другий — у понад 113 мільйонів рублів.