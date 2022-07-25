Експорт українського зерна з морпортів почнеться цього тижня. З «Чорноморська»

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт українського зерна з морських портів у рамках підписаної 22 липня угоди має початися цього тижня. Наразі триває підготовка для прийому суден.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, у Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, який наглядатиме за гуманітарним коридором. Очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу.

«Міністр зазначив, що діяльність центру не поширюється на територіальні води України — виключно українська влада має компетенції адмініструвати всі процеси», — наголосив міністр.

Він додав, що каравани йтимуть розмінованим коридором у супроводі рятувальних суден.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що експорт зерна почнеться з порту «Чорноморськ» — він буде першим. Потім, протягом двох тижнів, судна почнуть приймати порт «Одеса» та порт «Південний».