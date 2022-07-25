FT: Китай прогрожує США військовою відповіддю, якщо спікерка Палати представників прилетить на Тайвань
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg via Getty Images
Китайська влада непублічно передала Адміністрації президента США Джо Байдена попередження з військовими погрозами через можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. У США вважають, що ці погрози значно серйозніші, ніж раніше.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.
Шість співрозмовників видання, які знайомі з попередженням Китаю, заявили, що вони «значно сильніші за погрози, які Пекін робив у минулому».
Публічно ж у Китаї пригрозили США «рішучими заходами», проте у Штатах підкреслюють, що у приватних розмовах китайці допускають навіть військову відповідь.
У Білому домі поки не знають, чи погрожує Китай реально, чи балансує на межі війни, намагаючись змусити Пелосі відмовитися від поїздки.
- Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.
- 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.