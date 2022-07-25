FT: Китай прогрожує США військовою відповіддю, якщо спікерка Палати представників прилетить на Тайвань

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Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg via Getty Images

Китайська влада непублічно передала Адміністрації президента США Джо Байдена попередження з військовими погрозами через можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. У США вважають, що ці погрози значно серйозніші, ніж раніше.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.

Шість співрозмовників видання, які знайомі з попередженням Китаю, заявили, що вони «значно сильніші за погрози, які Пекін робив у минулому».

Публічно ж у Китаї пригрозили США «рішучими заходами», проте у Штатах підкреслюють, що у приватних розмовах китайці допускають навіть військову відповідь.

У Білому домі поки не знають, чи погрожує Китай реально, чи балансує на межі війни, намагаючись змусити Пелосі відмовитися від поїздки.