У Польщі зібрали необхідну суму на Bayraktar для України

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У Польщі зібрали кошти на бойовий безпілотник Bayraktar для України — 22,7 мільйона злотих (близько $4,68 мільйона).

Про це свідчить сторінка на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl.

Збір коштів триватиме ще 4 дні, надлишок коштів теж перекажуь в Україну.