У Польщі зібрали необхідну суму на Bayraktar для України
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Польщі зібрали кошти на бойовий безпілотник Bayraktar для України — 22,7 мільйона злотих (близько $4,68 мільйона).
Про це свідчить сторінка на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl.
Збір коштів триватиме ще 4 дні, надлишок коштів теж перекажуь в Україну.
- Наприкінці травня в Литві ініціювали збір €5 мільйонів на «Байрактар» для української армії. За три дні литовці зібрали €5 915 207. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його ЗСУ безкоштовно. 6 липня близько десяти тисяч литовців прийшли проводжати цей бойовий безпілотник в Україну. 8 липня дрон прибув за призначенням.
- 28 червня в Польщі запустили збір коштів на ударний безпілотник Bayraktar для ЗСУ. Його ініціював польський журналіст Славомір Сераковський.
- У Канаді також відкрили збір коштів на придбання безпілотника Bayraktar для України. Його хочуть відправити до Дня Незалежності 24 серпня.