Президент прокоментував удар по Одесі, а в Мінінфрастуктури заявили, що Україна продовжить підготовку до експорту зерна

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Володимир Зеленський розповів американським конгресменам про масований ракетний удар по Україні, який росія скоїла вранці 23 липня. Президент також засудив обстріл Одеського порту.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», — зазначив президент.

Такі дії росії вкотре підтверджують, що війну не можна «заморожувати», а її треба перемогти, додав Зеленський.

Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції зі своїх портів навіть за умов, коли росія не збирається виконувати свої зобовʼязання.

«Ми не довіряємо росії, але довіряємо своїм партнерам і союзникам, саме тому Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів було підписано з ООН та Туреччиною, а не з рф», — написав міністр.

Він підкреслив, що сьогоднішній ракетний удар по території Одеського порту вкотре показав світові справжні наміри окупантів і заявив, що Україна навіть у таких умовах продовжує виконання зобовʼязань.