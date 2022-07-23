Виконання домовленостей є обовʼязковим. Генсек ООН засудив російський удар по Одеському порту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Kuhlmann / Wikipedia
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар росії по Одеському порту, де було зерно на експорт.
Його заяву оприлюднила пресслужба ООН.
Гутерреш нагадав, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобовʼязання на світовій арені забезпечити вивезення українського зерна.
«Ці продукти вкрай необхідні, щоб вирішити глобальну продовольчу кризу та полегшити страждання мільйонів людей в усьому світі, які потребують допомоги. Повне їх виконання рф, Україною та Туреччиною є обовʼязковим», — йдеться в заяві.
- Уранці 23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збили Сили протиповітряної оборони, а дві влучили в обʼєкти інфраструктури порту, де було зерно, що готували на експорт.
- Напередодні рф підписала домовленості про безпечне вивезення українського зерна морем.