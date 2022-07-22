Європол офіційно прокоментував заяви про нібито «ознаки торгівлі зброєю з України»
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Європол заявив, що тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу незаконного обігу зброї в Європейському Союзі. Європол наголосив на повній довірі до України, адже вона впроваджує нові заходи щодо моніторингу та відстеження вогнепальної зброї.
Свою заяву організація оприлюднила 22 липня.
«Щодо війни в Україні, Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні може призвести до збільшення незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів в ЄС через встановлені маршрути контрабанди чи онлайн-платформи. Ця загроза може навіть зрости після закінчення конфлікту», — заявили в організації.
Організація наголосила, що Україна продовжує дотримуватися вказівок і співпрацювати у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС.
- 21 липня офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт у коментарі німецьким журналістам заявив, що Європол фіксує ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку. За словами представника Європолу, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.
- 22 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна очікує на предметну розмову з представниками Європолу, які напередодні заявили про «ознаки торгівлі зброєю з України».