Європол офіційно прокоментував заяви про нібито «ознаки торгівлі зброєю з України»

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Європол заявив, що тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу незаконного обігу зброї в Європейському Союзі. Європол наголосив на повній довірі до України, адже вона впроваджує нові заходи щодо моніторингу та відстеження вогнепальної зброї.

Свою заяву організація оприлюднила 22 липня.

«Щодо війни в Україні, Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні може призвести до збільшення незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів в ЄС через встановлені маршрути контрабанди чи онлайн-платформи. Ця загроза може навіть зрости після закінчення конфлікту», — заявили в організації.

Організація наголосила, що Україна продовжує дотримуватися вказівок і співпрацювати у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС.